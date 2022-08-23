تامر حسني: «بحبك» حقق رقمين قياسيين.. ويوجه الشكر لـ«سينرجي»

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الشديدة بعد إعلان شركة أورينت الدولية، أن فيلم «بحبك» حقق أعلى حضور جماهيري لفيلم عربي على مستوى العالم، حيث حضر الفيلم 2 مليون و600 ألف شخص خلال شهر ونصف، ووجه الفنان الشكر لشركة «سينرچي» على الدعم في صناعة فيلم رومانسي في زمن العنف، كما وجه الشكر لـ«سكاي ليميت وفيلم سكوير وth برودكشن وأورينت الدولية».

تامر: حققت إنجازين وأثبت إني صح وصاحب رؤية

وكتب تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «الحمدلله من جد وجد وربنا بيكرم على قد التعب الحمدلله عشان نجحت وحققت الإنجازين دول وأثبت أني كنت شايف صح وصاحب رؤية وشخصية فنية مستقلة مبتمشيش غير ورا قناعتها، اللي بتتبني بعد دراسة كبيرة للأشياء حبيت أقول للشباب مفيش مستحيل».

وأضاف تامر حسني: «بقول الكلام دا عشان يكون قدامكوا عبره واضحة تخليكوا متيأسوش ودايماً عندكوا أمل وولا يهزكوا أي حروب وأحقاد وناس مأجورة، كل دا بلح جنب الاجتهاد الحقيقي والإنسان لما يبقى عنده تحدي قوي مؤمن بيه، اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، ولا يصح إلا الصحيح وأوعى تفتكر أن في مخلوق على الأرض يقدر يوقف رزقك، هيجيلك يعني هيجيلك ما دام اجتهدت وعملت اللي عليك».

شكرا «سينرجي» على الدعم.. عملنا فيلم رومانسي في عصر العنف

وتابع تامر قائلا: «شكرًا سينرچي وسكاي ليميت وفيلم سكوير وبرودكشن وأورينت الدولية، أنكم صدقتوني لما قولتلكم إن شاء الله هنعمل إنجاز تاريخي بفيلم رومانسي في عصر العنف والقتل وهنرجع نحب ونرجع المشاعر تاني، أهو الإنجاز بقى إنجازين، رقم عمري ما طلبته من ربنا لإنه عمره ما يجي في خيالي كنت أطمح في ربعه وعدد زوار الفيلم ربنا كرمنا وفخور كل الفخر بأن أعلى رقمين في تاريخ السينما على مر العصور تم تحقيقهم بفيلم من تأليفي وموسيقتي التصويرية وإخراجي الحمدلله، ومليون مبروك لجميع أبطال وصناع الفيلم وكل الشكر الجمهور المصري والعربي والعالمي اللي شرفنا وتسبب في هذا الحدث العظيم في حياتي».