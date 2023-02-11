«الأهلي المصري» في صدارة البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري

تصدر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بتمويلات بقيمة 15.179 مليار جنيه لعدد 132.140 ألف عميل بنسبة 27.3% من إجمالى التمويلات بنهاية يناير الماضى، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. وكشفت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بوزارة الإسكان، عن حصيلة وحجم التمويلات العقارية التى قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودى الدخل.

فى المركز الثانى جاء بنك مصر بتمويلات بلغت 12.875 مليار جنيه لنحو 109.005 ألف عميل بنسبة 23.2%، يليه بنك التعمير والإسكان بنسبة 11.9% وتمويلات 6.613 مليار جنيه لعدد 69.920 ألف عميل، وحصل بنك القاهرة على المرتبة الرابعة بتمويلات 3.356 مليار جنيه لعدد 35.448 ألف عميل بنسبة 6%، ثم البنك التجارى الدولى بتمويلات 3.071 مليار جنيه لعدد 23.661 ألف عميل بنسبة 5.5%. وجاءت شركة بنك QNB الأهلى فى المرتبة السادسة بقيمة 2.305 مليار جنيه لعدد 16.888 ألف عميل بنسبة 4.2%، ثم بنك التنمية الصناعية بقيمة 1.765 مليار جنيه لعدد 16.278 ألف عميل بقيمة 3.2%.

وضخت البنوك والشركات تمويلات بقيمة 55.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل لنحو 486.659 ألف عميل حتى نهاية يناير الماضى.

وكشف التقرير أن البنوك ضخت 53.185 مليار جنيه لـ467.550 ألف عميل لتستحوذ على نسبة 95.8% من المبادرة.

وأضاف التقرير أن الشركات ضخت نحو 2.333 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 9.109 ألف عميل لتستحوذ على 4.2% من المبادرة.