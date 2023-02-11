أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة.. تبدأ من 155 جنيها

تباينت أسعار اللحوم اليوم بالأسواق؛ إذ تراوحت بين 195 و210 جنيهات لكيلو اللحم البتلو، ومن 175 إلى 190 جنيها للحم المفروم، بينما كيلو اللحم الضأن تراوح سعره بين 180 و250 جنيها.

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال هذا التقرير، أسعار اللحوم اليوم في مصر وفق جولة قامت بها في بعض الأسواق المحلية ومحلات الجزارة:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

جاء متوسط أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة كالتالي:

- ترواح سعر كيلو اللحم البلدي بين 170 إلى 180 جنيها.

- وصل سعر كيلو الكبدة الضأن بين 170 إلى 190 جنيها.

- سجل سعر كيلو كباب الحلة بين 180 إلى 220 جنيها.

- ترواح سعر كيلو اللحم البتلو بين 195 إلى 210 جنيهاً.

- جاء كيلو الكبدة الكندوز بسعر يترواح بين 170 إلى 190 جنيها للكيلو.

- ترواح سعر الكيلو الواحد من البفتيك بين 200 إلى 220 جنيها.

- ترواح سعر كيلو الكبدة الضأن بين 170 إلى 190 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

- ترواح سعر كيلو اللحم الجملي بين 155 إلى 180 جنيها.

- ترواح سعر الكيلو الواحد من اللحم المفروم بين 175 إلى 190 جنيها.

- سجل كيلو الموزة البلدي البقري بين 200 إلى 220 جنيها للكيلو.

- سجل السجق البلدي سعر يترواح بين 170 إلى 180 جنيها للكيلو.

- سجل كيلو الضأن سعر يترواح بين 180 إلى 250 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي بين 130 لـ150 جنيها.

- ترواح سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 90 إلى 110 جنيهات.