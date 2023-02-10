أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات اليوم.. الكندوز بـ120 جنيها

تتغير أسعار اللحوم يوميًا وفقًا للبورصة، بين أسعار اللحوم الحمراء البتلو والكندوز والضأن، فضلًا عن تفاوتها بالمحافظات، وفقًا لمحافظات الإنتاج وأسعار النقل من محافظة لأخرى، بحسب تصريحات المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، بالإضافة للإقبال على الشراء.

أسعار اللحوم اليوم

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم بالمحافظات اليوم، ومتوسط السعر بكل محافظة، كما يلي:

متوسط أسعار اللحوم للمستهلك في المحافظات اليوم، 132 جنيهًا، ومتوسط سعر اللحم الكندوز 205 جنيهات، ومتوسط سعر اللحم الضأن 241 جنيهًا.

متوسط سعر اللحم الضأن للكيلو 241 جنيهًا، وأدنى سعر له 170 جنيهًا بمحافظة الوادي الجديد، وأعلى سعر له 320 جنيهًا.

متوسط سعر اللحوم الحمراء البتلو 232 جنيهًا، وأدنى سعر لها 185 جنيهًا.

أسعار اللحوم البتلو اليوم

متوسط سعر اللحم الكندوز الكبير 205 جنيهات، وأدنى سعر لها 120 جنيهًا بمحافظة سوهاج، وأعلى سعر لها 270 جنيهًا.

متوسط سعر اللحم الكندوز 226 جنيهًا وأدنى سعر لها 185 جنيهًا.

متوسط سعر اللحم البتلو بالعظم 212 جنيهًا وأدنى سعر لها 150 جنيهًا وأعلى سعر 280 جنيهًا.

متوسط سعر اللحم الضأن بالعظم 208 جنيهات، وأدنى سعر لها 150 جنيهًا وأعلى سعر لها 220 جنيهًا بمحافظات الإسماعيلية والغربية والقليوبية وبني سويف وقنا.

متوسط سعر لحم الكندوز الصغير 232 جنيهًا، وأدنى سعر لها 170 جنيهًا بالشرقية .