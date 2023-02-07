ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم في الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات لتضررها من إحدى المطاعم الكائنة بدائرة القسم، لإصابة زوجها بحالة إعياء عقب تناوله وجبة من المطعم المُشار إليه.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المطعم المشار إليه، وباستهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط مدير المطعم، وعثر بداخل المطعم على كمية من مقطعات الدواجن وزنت 639 كيلو جراما، وكمية من المواد الغذائية وزنت 295 كيلوجراما.

وتبيّن وجود مخالفات عبارة عن «تغيّر الخواص الطبيعية للدواجن، وعدم وجود تراخيص للمطعم، وعدم وجود فواتير للمواد الغذائية داخل المطعم، وعدم حمل العاملين بالمطعم لشهادات صحية»، وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.