إقبال كبير على منافذ «أهلا رمضان» في قرى ومراكز أسيوط.. تخفيضات تصل لـ25%

شهدت معارض «أهلا رمضان» التي افتتحتها محافظة أسيوط في القرى والمراكز لبيع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، زحاما من المواطنين الذين فضلوا الشراء منها نظرا لانخفاض أسعارها مقابل الأسواق الحرة.

أسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان

وقال يوسف محمد، أحد المواطنين بمحافظة أسيوط، إن معارض «أهلا رمضان» حققت نجاحا كبيرا في قرى ومراكز المحافظة نتيجة عرض السلع الغذائية بأسعار أرخص بكثير عن مثيلتها بالأسواق، ما ساعد على مواجهة غلاء الأسعار والتصدي لجشع التجار، حيث يتم بيع سعر كيلو السكر وسعر كيلو الأرز بـ14.5 جنيه.

القضاء على محتكري السلع

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات له، إن عرض السلع الغذائية المخفضة والوصول إلى القرى والتجمعات لتخفيف العبء عن المواطنين والاطمئنان على توافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعارها المخفضة والمعلن عنها، يأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تأثرًا بالحرب الجارية.

افتتاح 20 معرضا لـ«أهلا رمضان»

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية، والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 20 معرضًا، توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والتموين والغرفة التجارية ومشاركة كبرى الشركات ومصانع الأغذية بالمحافظة.

وأكد «سعد» تنوع المنتجات المعروضة التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية، لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى نهاية الشهر الكريم، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان

ورصدت «الوطن» أسعار السلع في معارض «اهلا رمضان»، حيث يبلغ سعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه، وكيلو الأرز حبة عريضة 14.5 جنيه، وكيلو دقيق معبأ ورقي 17 جنيها، ومكرونة 400 جرام 10 جنيهات، ونصف كيلو عدس مجروش 21 جنيها، ونصف كيلو فول معبأ 13.5 جنيه، وزجاجة زيت خليط 800 ملي 35 جنيها، وزجاجة زيت عباد 750 ملي 49.5 جنيه.

كما يبلغ سعر زجاجة زيت ذرة 800 ملي 70 جنيها، وزجاجة زيت ذرة 1600 ملي 134 جنيها، وزجاجة زيت ذرة 2200 ملي 187 جنيها، وزجاجة زيت 1600 ملي 138 جنيها، وزجاجة زيت ذرة 2200 ملي 175 جنيها، وزجاجة زيت عباد 800 ملي 60 جنيها، وزجاجة زيت عباد 1600 ملي 116 جنيها.

وتشمل السلع باكو شاي ناعم 250 جراما 48.5 جنيه، وباكو شاي ناعم أنواع 40 جراما 5 جنيهات، وكيلو دواجن مجمدة برازيلي مختلفة الأوزان بسعر 65 جنيها، وزجاجة خل 900 ملي 5 جنيهات، وكيس إريال يدوي 75 جراما 2.75 جنيه، وكيس مسحوق تنظيف ملابس يدوي 340 جراما 12 جنيها.