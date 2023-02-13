3 أشقاء يطلقون مبادرة لإصلاح كاوتش السيارات مجانا بالشرقية: بنحب الخير

«إذا كنت غير قادر على دفع الثمن يمكنك الحصول على طلبك مجانا»، عبارات مدونة على قصاصة ورقة بيضاء معلقة على جدران محل للكاوتش بمدينة الزقازيق، ما أثار انتباه المارة وقائدي السيارات خاصة.

3 أشقاء يطلقون مبادرة لإصلاح كاوتش السيارات مجانا

يقول «أحمد» 22 عاما طالب بكلية لغة عربية، لـ«الوطن» أنه وأشقاؤه إسلام ومصطفى يعملون في مهنة بيع وتصليح إطارات السيارات منذ 7 سنوات وحتى الآن، مشيرا إلى أنهم أطلقوا المبادرة بهدف مساعدة قائدي سيارات الأجرة البسطاء، لافتا إلى أن هناك سائقين يكون عملهم على سيارتهم هو مصدر دخلهم الوحيد، ولذلك قررنا مساعدتهم وتخفيف عبء إصلاح الكاوتش من على عاتقهم.

مشاركة مجتمعية لتحقيق مفهوم التكافل

وتابع: المبادرة جاءت في إطار المشاركة المجتمعية وأن كل شخص في مهنته يساعد الغير يقدر استطاعته، وإذا حدث ذلك وقدم كل شخص يد العون لغيره في مختلف المجالات سيكون ذلك له أثر كبير في إرساء قواعد الانتماء والمحبة وحب الخير وهذا ما حث عليه الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية.

بداية إطلاق المبادرة

ولفت إلى أن الفكرة بدأت لديهم عندما طلب منهم أحد السائقين إصلاح إحدى إطارات السيارة، وتبع ذلك بالمطالبة بالسماح له بتسديد الثمن على فترات لأنه لا يملك ثمن التصليح، فقرروا إطلاق هذه المبادرة ووضع اللافتة حتى لا يشعر أحد بالإحراج.

وأشار «إسلام» طالب بكلية شريعة وقانون، شقيق أحمد، إلى أنه سعيد بإطلاق هذه المبادرة، وتخصيص جزء من عملهم لوجه الله، قائلا: «اللي فيها لله مبتغرقش».