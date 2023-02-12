استقرار حالة الطقس في بورسعيد بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني

استقر طقس بورسعيد اليوم الأحد، بعد يوم كامل من الأمطار الرعدية وليلة شديدة البرودة، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني وذهاب الطلاب إلى مدارسهم.

وحرص الطلاب على ارتداء ملابس ثقيلة خلال الذهاب إلى مدارسهم؛ تجنبًا لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ على طقس بورسعيد اليوم.

انخفاض درجات الحرارة

وأعلن بيان لهيئة الأرصاد الجوية، أنه طقس بورسعيد اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، إذ بلغت نحو 15 درجة كبرى، و12 درجة صغري، بينما بلغت سرعة الرياح نحو 8 كم في الساعة والرطوبة 67% والرؤية 9 كم.

من جانب آخر، أعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أن أعمال النظافة وكسح مياه الأمطار في محيط المدارس مستمرة، تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الطقس في الحي تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس، بالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد وبدورها مع هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

وأكد استمرار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، وانتشار سيارات الفاكيوم والنافوري بالشوارع لسحب مياه الأمطار في حال نزولها اليوم، وعمال النظافة للقيام بأعمالهم في النظافة وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومياه الأمطار في مختلف مناطق الحي.