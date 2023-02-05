طقس بارد في بورسعيد اليوم.. واستعدادات مكثفة لسقوط الأمطار

تشهد محافظة بورسعيد اليوم، طقسا باردا مع توقعات بسقوط أمطار على مدار اليوم، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

استعدادات لسقوط الأمطار

وقال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ ببورسعيد، لـ«الوطن»، إن غرفة عمليات الحي تتابع على مدار الساعة حالة الطقس، بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد، والتي تتابع بدورها مع هيئة الأرصاد الجوية، موضحا أنه تم نشر سيارات الفاكيوم والنافوري بالشوارع تحسبا لسقوط الأمطار، بالإضافة إلى أعمال النظافة وتسليك بالوعات مياه الأمطار والصرف الصحي بنطاق الحي.

وأكد رئيس حي المناخ، استمرار حالة الطوارئ بالحي لمواجهة الأمطار والطقس البارد، وذلك في إطار جهود الحي لرفع كفاءة النظافة العامة والصرف الصحي بالحي.

اسئناف حركة الصيد

على جانب آخر، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استئناف الصيد لليوم الثاني على التوالي بعد توقف الحركة بسبب نوة الكرم التي ضربت البلاد، موضحا أن غرفة عمليات ميناء الصيد البحري تتابع على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية تقلبات الطقس، وفي حالة ارتفاع الموج عن 5 أمتار ونشاط الرياح إلى أكثر من 18 كيلومترا في الساعة يتم إغلاق الميناء، لخطورة الصيد على الصيادين.