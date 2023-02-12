تفاصيل إنشاء أول فندق عائم في مصر بشرم الشيخ.. يوفر ألف فرصة عمل

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن إقامة أول فندق عائم في مدينة شرم الشيخ، والتي تحولت إلى أول مدينة سياحية خضراء في مصر العام الماضي، موضحا أن هناك منتجعات سياحية جديدة سيُجرى إقامتها تشبه تلك التي في مدينة فينسيا الإيطالية.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تنوع المنتج السياحي بشرم الشيخ، وإقامة مشروعات ترفيهية إلى جانب المشروعات السياحية، لجذب 10 ملايين سائح سنويا إلى المدينة، مع الاهتمام بالنشاط الرياضي ودعوة الأندية لزيارتها خاصة في فصل الشتاء.

أول فندق عائم

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ بها ما يقرب من 180 منشأة سياحية متنوعة، ومعظمها على السواحل، مشيرا إلى أنه زار دبي في نوفمبر الماضي لبحث إقامة مشروعات في شرم الشيخ وعرض فرص الاستثمار بها.

وأضاف، أنه عقد اجتماعا أمس بحضور خميس سليمان الرئيس التنفيذي لإحدى المجموعات الاستثمارية الإماراتية، لمناقشة إنشاء أول منتجع سياحي عائم في مصر، ليكون إضافة نوعية للمقاصد السياحية المصرية، وذلك مثل الفندق الذي تقيمه المجموعة في دبي تحت اسم «قصر كمبنسكي».

تفاصيل الفندق

وقال «فودة»، إن ممثل الشركة أوضح أن المشروع عبارة عن فندق يمتد في مياه خليج العقبة وذات طابع خاص، ونسبة 80% منه داخل المياه ليناسب فئة معينة من السياح الذين يبحثون عن الهدوء.

وتابع، بأن الفندق صديق للبيئة، وجرى اختيار التصميمات من قبل إحدى الشركات العالمية التي تعطي للفندق الطابع الخاص الذي يشبه منتجعات فينسيا الإيطالية مع الطابع البيئي الحديث، مشيرا إلى أن الشركات ستعرض التصميمات للبدء في إجراءات إقامة المشروع الذي يوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل.