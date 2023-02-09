محافظ جنوب سيناء يوجه بالترويج للسياحة الرياضية في شرم الشيخ

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالترويج للسياحة الرياضية في مدينة شرم الشيخ، التي تتميز بمناخ معتدل في فصل الشتاء يميل إلى الدفء طوال فترات النهار بشكل يومي.

وقال المحافظ لـ«الوطن» إن هناك بنية تحتية جديدة ومنشآت رياضية مجهزة علي أعلى مستوى مطالبا باستغلال هذا الإمكانات للترويج للسياحة الرياضية خاصة أن العديد من الدول تعاني من البرودة في فصل الشتاء.

زيارة للمنتخب الإيطالي للمياه المفتوحة

وأشار إلى أنه قام بزيارة إلي المنتخب الايطالي للمياه المفتوحة بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ، يرافقه محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطالب المحافظ بتذليل كافه العقبات للوفد الايطالي مؤكدا على أهمية الترويج للمنشآت الرياضية بالمحافظة.

وأكد أن المحافظة قادرة على استضافة أي بطولات دولية لأن لديها الملاعب والبنية التحتية اللازمة لإنجاح أي بطولة.

مركز التنمية الرياضية

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى تخصيص أرض لإقامة القرية الشبابية بشرم الشيخ سنة 2007م وبدأ البناء في 2010م، موضحاً أن المشروع على مساحة 42 ألف كيلومتر مربع، وهو واحد من أهم المشروعات الموجودة بشرم الشيخ.

أضاف أن القرية تتكون من فندق بطاقة 408 أسرة و136 غرفة وصالة مغطاة وملاعب إسكواش وملاعب كرة قدم وملاعب خماسية وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى وجود أحدث حمام سباحة بمنطقة الشرق الأوسط ومزود بجهاز لتحدي الإعاقة، حمام سباحة تدريبي مجاور له والمبنى الملحق به الذي يضم غرف خلع الملابس وصالة لياقة بدنية وغرفة لكشف المنشطات وغرف الحكام ومطعم وغرفة مخصصة لأعضاء الاتحاد الدولي.