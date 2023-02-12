أسباب وطرق الوقاية من الوفاة اختناقا بالبخار أثناء الاستحمام.. طبيب يوضح

تزداد حالات الوفاة اختناقًا ببخار الماء، خلال الاستحمام وخاصة في فصل الشتاء، إذ يتم الاعتماد على المياه الساخنة، وخلال السطور التالية يكشف الدكتور محمد بكري الخولي، مدرس واستشاري العناية المركزة والحالات الحرجة بكلية الطب في جامعة بني سويف، الأسباب المؤدية إلى الاختناق ببخار الماء، وكذلك أعراض الاختناق به، وكيفية الوقاية من الإصابة به.

الأسباب المؤدية الى الاختناق ببخار الماء أثناء الاستحمام

وكشف «البكري» لـ«الوطن» أهم أسباب الاختناق ببخار الماء خلال الاستحمام، ونستعرضها على النحو التالي:

1ــ استخدام المياه الساخنة وعدم استخدام المياه الدافئة.

2 ــ استخدام المياه الساخنة لفترة طويلة دون فصلها.

3 ــ عدم التهوية الجيدة في أماكن الاستحمام.

أعراض الاختناق ببخار الماء الساخن أثناء الاستحمام

وأوضح استشاري الحالات الحرجة بالمستشفى الجامعي في بني سويف، أنّ تبخر الماء الساخن سريعا ينتج عنه استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يؤدي إلى زيادة نسبته في الجسم والدم، ويبدأ غاز ثاني أكسيد الكربون في التفاعل مع الأمونيا مما يؤدي إلى حدوث خللا بالجهاز التنفسي وتهيج الأغشية المخاطية وقلة الأكسجين بالدم، والتي تؤثر على بقية أجهزة الجسم ومن تلك الأعراض.

1 ــ تهيج الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي.

2 ــ ضيق في الشعب الهوائية وإحساس بصعوبة في التنفس وآلام بالصدر.

3 ــ نقص نسبة الأكسجين في المخ، يؤدي إلى عدم التوازن والدوخة والغثيان وخلل بوظائف المخ.

4 ــ دوار وصداع.

5 ــ اختلال في وظائف القلب وضربات القلب.

6 ــ تغير لون الجلد من الطبيعي إلى اللون الأزرق.

7 ــ عند تأخر الإسعافات والانتباه سريعا وزيادة الاستنشاق يؤدي إلى تورم الحنجرة والقصبة الهوائية واختناق تام ثم الوفاة.

كيفية الوقاية من استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام؟

وأشار إلى ضرورة الاتزام بعدد من الإجراءات عند الاستحمام في فصل الشتاء وبخاصة في الأماكن الضيقة:

1 ــ عدم تشغيل المياه الساخنة بشكل متواصل طيلة فترة الاستحمام.

2 ــ التهوية الجيدة لأماكن الاستحمام، بالإضافة إلى استخدام شفاطات الهواء.

3 ــ استخدام المياه الدافئة وليست الساخنة.

4 ــ عدم التواجد أثناء الاستحمام لفترة طويلة وبحد أقصى من 10: 15 دقيقة.

6 ــ عند ملاحظة تكوّن كمية كبيرة من البخار يجب إغلاق مصدر المياة الساخنة.

7ــ الخروج فورا من مكان الاستحمام حال الشعور بصعوبة في التنفس.

8 ــ نقل المريض فورا إلي المستشفى حال حدث إغماء أو تغير لون الجلد إلي الأزرق لعمل الإسعافات الأولية.