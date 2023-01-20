مصرع عريس وإصابة زوجته نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل «عريس» لقي مصرعه وإصابة زوجته باختناق بسبب الاستحمام وبخار الماء في شقتهما بقها عقب زواجهما منذ شهرين، وطلبت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة الزوجة.

وكشف بيان مستشفى قها بالقليوبية أن المستشفى استقبل جثة المدعو «مصطفى.ل»، 20 سنة، جثة هامدة إثر إصابته باختناق ببخار الماء، أثناء الاستحمام.

وأضاف البيان أن الزوج توفى فور وصوله للمستشفى، وأن زوجته أصيبت أيضا باختناق ومحجوزة حاليا بالعناية المركزة لأن حالتها غير مستقرة حيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية لها.

النيابة تعاين موقع مصرع عامل بسبب بخار الماء

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثة الزوج وأعطت التصريح بدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

وكان عامل لقي مصرعه وأصيبت زوجته خنقًا ببخار الماء، وجرى نقل الجثة لمستشفى قها المركزي، ونقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي وتم حجزها بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة

وبالعرض على جهات التحقيق قررت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابة بالمستشفى.

الشخصان متزوجان منذ شهرين

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول «م. ل»، عامل، جثة هامدة، وإصابة زوجته باختناق.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشخصين متزوجان منذ نحو شهرين، وأثناء تواجدهما بشقتهما السكنية بناحية قرية الفؤادية تعرضا للاختناق ببخار الماء أثناء الاستحمام.