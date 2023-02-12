بث مباشر.. السيسي يفتتح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر «إيجبس 2023» كتب: نرمين عفيفي 09:18 ص | الأحد 12 فبراير 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023». اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لرؤساء البرلمانات العربية: استقرار وسلام العرب استقرار لمصر السيسي يصل إلى مقر افتتاح معرض ومؤتمر «إيجبس 2023» الكاتب الصحفي أكرم القصاص لـ التاسعة: الرئيس السيسي يدعم فكرة العمل العربي المشترك السيسي بقلم نرمين عفيفي