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بث مباشر.. السيسي يفتتح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر «إيجبس 2023»

كتب:

نرمين عفيفي
09:18 ص | الأحد 12 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023».

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بقلم نرمين عفيفي