الكاتب الصحفي أكرم القصاص لـ التاسعة: الرئيس السيسي يدعم فكرة العمل العربي المشترك

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير «اليوم السابع»، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوفود العربية من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، أكد أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي لأي دولة، لأن التحديات في العقد الماضي شهدت تحولات دولية.

أهداف مصر ومفهوم الدولة

أضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، شهدنا افتتاح الرئيس لمدينة الصناعات الغذائية، الذي أكد فكرة الزراعة والصناعة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يدعم فكرة العمل العربي المشترك، ويدعم القضايا العالمية، وتوطين الزراعات وتبادل الخبرات بين الدول.

وأشار «القصاص»، إلى أن الرئيس السيسي أكد أهداف مصر ومفهوم الدولة، لافتا إلى أنه تم تخصيص دورة المؤتمر الخامس للبرلمان العربي للأمن الغذائي، حيث يبدوا أن الأمن الغذائي أو التصنيع أو الزراعة أمر مهم حاليا.

وأكد الكاتب الصحفي، أن العلاقات قائمة بين مصر والدول على الاحترام والشراكة، والاستثمارات وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن الغلاء في كل دول العالم، لكن الأمر كان من الممكن أن يكون أشد خطورة.

تجربة في الاستثمار

ولفت رئيس تحرير اليوم السابع، إلى أننا كعرب نحتاج إلى أن ننطلق من الفعل وليس رد الفعل، حتى نكون قادرين على التدخل في مسارات سياسية، موضحا أن الرئيس السيسي دائما يؤكد التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا أن رؤساء المجالس المشاركين بالدورة، ثمنوا أن مصر لديها تجربة في الاستثمار وأن لديها بيئة صالحة للتوسع في الزراعة والاستثمار.