اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لرؤساء البرلمانات العربية: استقرار وسلام العرب استقرار لمصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

الصفحة الأولى

السيسي لرؤساء البرلمانات العربية: استقرار وسلام العرب استقرار لمصر

الرئيس: ندعم مساعى جميع الدول العربية لتحقيق التنمية وتعزيز العلاقات المشتركة

«الوطن» تحتفى بذكرى استشهاد مؤسِّسة أقدم بيوت الرهبنة للعذراوات في مصر

القديسة «دميانة».. أميرة الشهيدات

2000 عام فى خدمة «بيوت الرب».. راهبات مصر على درب «الست دميانة» في «العفة والطاعة والفقر الاختيارى»

دير القديسة دميانة والـ40 عذراء بالدقهلية.. أقدم أديرة الرهبنة النسائية وله مكانة خاصة لدى المصريين

«الخلوة الروحية».. فتيات يعتزلن «صخب العالم» بحثاً عن «الحياة الأبدية».. «نيفين وميرنا»: تُعلمنا الطاعة والالتزام

حياة الأديرة «روحانيات وتقرب إلى الله» وابتعاد عن مُغريات العصر.. والكل له دور لخدمة المجتمع والكنيسة

أنجيل باسيلى.. زوجة فضلت «الخدمة»

على الحياة الأسرية.. وصور «جوهرة السماء» تزين منازل الأقباط

الوطن الاقتصادي

مصر تعبر الأزمة.. والاحتياطى النقدى «الأعلى» منذ منتصف العام الماضى

تفاؤل بتنامى إيرادات النقد الأجنبى للبلاد

وحصيلة الصادرات المصرية تقفز إلى 19.2%

رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره بشكل موسّع فى الاقتصاد

«مدبولى»: سندعم مشروع تحويل سيارات «النقل والميكروباص» للعمل بالكهرباء بكل السبل

«حياة كريمة»: ميزانية التعليم تخطت 20 مليار جنيه لخدمة 84 ألف مواطن

إنشاء 2000 مدرسة.. و«البهنساوى»: راعينا الاهتمام بالعملية التعليمية من طالب ومعلم وولى أمر

الصفحة الثانية

محافظ القاهرة: جهود غير مسبوقة لإحياء المناطق التاريخية والتراث الإسلامى والقبطى

«عبدالعال»: العاصمة تمكنت من الانضمام لشبكة اليونيسكو للمدن الإبداعية

«الإسكان»: 95 ألف مواطن استخرجوا استمارات حجز الوحدات السكنية

«الجزار»: طرح 22332 وحدة بمشروعات متنوعة و10808 قطع أراضٍ لتلبية الاحتياجات

«القومى للمرأة».. تمكين «سياسى واقتصادى واجتماعى»

تمكين الفتاة المصرية

أكاديمية الشرطة تكرم أوائل دورات تدريب الكوادر الأفريقية

120 متدرباً يمثلون 19 دولة خضعوا لتدريبات مكافحة الإرهاب والأدلة الجنائية

حصد العديد من الجوائز وتم تسجيله ضمن أفضل عشرة أطفال على مستوى العالم

«ساجد».. «أبنودى جديد» بدأت رحلته مع الشعر من عمر 4 سنوات

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفى بذكرى استشهاد مؤسِّسة أقدم بيوت الرهبنة للعذراوات فى مصر

القديسة «دميانة»

مسيرتها

كلماتها الخالدة لـ«والدها» حين سجد للأصنام

مواقف من حياتها لـ «أمير رسول الملك دقلديانوس»

قرار البتولية أثناء صلاتها

الوقوف فى وجه أبيها

قصة كنيستها

استشهاد والدها

البحث عن «دميانة»

رسول «دقلديانوس»

عذابات وآلامات

عصر الشهداء

قرار البتولية

الصفحة الرابعة

دير القديسة دميانة والـ40 عذراء فى «الدقهلية» من أقدم أديرة العالم للرهبنة النسائية

أستاذ تاريخ ومخطوطات: الدير يرمز لتعمير الصحراء.. ورهبنة السيدات بمصر بدأت فى القرن الأول الميلادى

مُقام على 3 أفدنة وسط زراعات قرية تحمل اسمها وله مكانة دينية خاصة فى نفوس المسيحيين

أيقونات «الراهبات».. الفن القبطى يوثق خصالهن «حشمة وطهارة وبهجة»

باحث: أيقونات «دميانة» حرصت على إبراز دورها فى تأسيس الفكر الرهبانى النسائى

«الخلوة الروحية».. فتيات يعتزلن «صخب العالم» بحثاً عن «الحياة الأبدية»

«نيفين»: أجواء الخلوة تختلف حسب نظام الدير و«ميرنا»: تعلمنا الجدية والالتزام

تاريخ الرهبنة النسائية فى مصر

الصفحة الخامسة

2000 عام فى خدمة «بيوت الرب».. راهبات مصر على الدرب «عفة وطاعة»

أستاذ اللاهوت الدفاعى: تشابه كبير بين الراهبات والمكرسات

باحث فى التاريخ القبطى: الأنبا باخوميوس أول من أسس أديرة للنساء

«روحانيات وتقرب إلى الله».. حياة الأديرة تحدً لـ«مغريات العصر»

كاهن «مارجرجس»: الرهبنة لا تكون إلا فى دير معترف به من المجمع المقدس.. والسن لا تزيد على 27 ولا تقل عن 23 عاماً

تماف إيرينى

«جوهرة السماء» صورتها تزين منازل الأقباط

تعلمت الصلاة من والدتها وأسرتها كانت تداوم على تقديم أعمال الخير

أنجيل باسيلى

زوجة اختارت «الخدمة» على الحياة الأسرية

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية وتنيحت فى 24 نوفمبر 2019

تاريخ إنشاء بيوت المكرسات فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أبرز أديرة الراهبات

الصفحة السادسة

مصر تعبر «أزمة العملة» واحتياطيها النقدى الأجنبى «الأعلى» منذ مايو 2022

تفاؤل بتنامى إيرادات النقد الأجنبى للبلاد.. وحصيلة الصادرات تقفز 19.2% رغم التحديات العالمية

«الأهلى المصرى» فى صدارة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى

صندوق الإسكان الاجتماعى استحوذ وحده على 27.3% من إجمالى التمويلات بنهاية يناير

افتتاح فرع بنك مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة

بروتوكول بين «أوباى» لإصدار بطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع «ماستر كارد وميزة»

تعاون بين مصرف «أبوظبى الإسلامى» وشركة «فيزا»

«على»: تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تحظى بثقة وقبول العملاء

«ميدبنك» يعلن تنفيذ الإجراءات الخاصة بتمكين ذوى الهمم من الخدمات المصرفية

«الجارحى»: تهدف لتقديم جميع الحلول المالية لكل شرائح المجتمع

الصفحة السابعة

شراكة بين «ساندوز مصر» للأدوية و«ابن سينا فارما» لتوزيع المستحضرات

صندوق «رخاء» المصرف المتحد الأول.. فى أداء الصناديق النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة لعام 2022

«القاضى»: يتميز بـ13 ميزة تنافسية جعلت منه الاختيار الاستثمارى الأمثل والآمن للصناديق الاستثمارية النقدية

مدير «آبل وتسلا» السابق يحاضر فى موظفى البنك التجارى الدولى

المحاضرة للاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب وأحدث الاتجاهات الدولية للتعامل مع التطورات الرقمية

«Maxim Hotels» تستعد لافتتاح 20 فندقاً داخل وخارج مصر حتى عام 2025

«سمير»: نستهدف التوسّع فى أسواق المجر وفرنسا والبرتغال وهولندا والسعودية

«أكسا» تتعاون مع «يُداوى» من جديد لتقديم خدمات طبية رقمية تماشياً مع «مصر 2023»

«برق سيستمز» تتوسع فى تقديم خدماتها فى الأمن السيبرانى

«الأوروبى» والمؤسسة البريطانية يمنحان بنك القاهرة 100 مليون دولار

الصفحة الثامنة

مهمة استعادة الانتصارات

وداعا المونديال

الإصابات تضرب الأهلى قبل السفر إلى السودان

وتعديلات فى عقود 4 لاعبين.. وتأجيل حسم مصير «أفشة»

بداية المهمة

«فيوتشر وبيراميدز» يقصان شريط مبارياتهما فى مجموعات الكونفيدرالية

كشف الحساب

عقوبات على المقصرين فى الزمالك و«فيريرا» يصحح الأخطاء قبل مواجهة سموحة

ضربة جديدة

إصابة «ألكانتارا» تربك حسابات ليفربول قبل ديربى ميرسيسايد.. و«البلوز» يحصن «سيلفا»