«الأوقاف»: فيديو لعب الكرة داخل أحد المساجد خارج مصر

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، حقيقة الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، من مشاهد لعب بالكرة داخل أحد المساجد، مؤكّدا أنَّ الفيديو قديم، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الفيديو ليس في أي من مساجد جمهورية مصر العربية، وإنما هو في دولة أخرى.

فيما علق عدد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المتداول، معتبرين أن الواقعة تعد ممارسة لأفعال لا تتناسب مع قدسية المسجد مع الأطفال كاللعب بالكرة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن انطلاق أكبر حملة صيانة ونظافة وفرش للمساجد استعدادًا لـ شهر رمضان الفضيل 2023.