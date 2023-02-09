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6 إجراءات عاجلة من «الأوقاف» بشأن المساجد قبل حلول رمضان

كتب:

إسراء سليمان
09:28 م | الخميس 09 فبراير 2023
وزارة الأوقاف ـ أرشيفية

وزارة الأوقاف ـ أرشيفية

أطلقت وزارة الأوقاف، حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من اليوم، حتى نهاية الشهر الفضيل، وتنطلق الحملة الأولى الاثنين المقبل لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء 22/2/2023م.

حملات مكثفة لنظافة المساجد

أشارت الأوقاف، إلى أن الحملة ستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي:

1- النظافة الدورية للمسجد.

2- نظافة أسطح المساجد.

3- رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات.

4- نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل.

5- تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر.

6- توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة.

وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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