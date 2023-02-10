«الأوقاف» تفتتح 24 مسجدا في 11 محافظة اليوم.. بينها أسيوط والإسكندرية

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 24 مسجدًا في 11 محافظة، بينها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد أولاد عبد الدايم بقرية الأنصار بمركز القوصية، وفي محافظة المنوفية تم افتتاح مسجد سيدي سلامة بقرية طنبشا بمركز بركة السبع، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد التوحيد بزراعة 1 بقرية فرهاش بمركز حوش عيسى، ومسجد النور بعزبة الخمسين بشركة الاتحاد بمركز الدلنجات، ومسجد الفتح المبين بقرية الجعار بمركز وادي النطرون، ومسجد الرحمة بقرية محلة بشر بمركز شبرا خيت، ومسجد الرشيد بعزبة الشركة بقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى.

وفي محافظة القليوبية، تم افتتاح المسجد الجديد بقرية ساحل دجوي بمركز بنها، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد الرحمن بعزبة الجازي بمركز العدوة، ومسجد الحاج غالب بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، ومسجد محمد عبد الجيد بقرية عرب أبو قلتة بمركز ملوي، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، وفي محافظة الإسكندرية تم افتتاح مسجد قرية واحد الكبير بقرية واحد ببنجر السكر بمركز برج العرب.

وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد إبراهيم عبدالله بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق، ومسجد آل يعقوب بقرية معصرة عرفة بمركز إطسا، وفي محافظة الغربية تم افتتاح مسجد القبلي الكبير بقرية فرسيس بمركز زفتى، وفي محافظة الشرقية تم افتتاح مسجد الشهيد محمد رضوان بقرية قاسم بمركز ديرب نجم، وفي محافظة الدقهلية تم افتتاح مسجد موسو بعزبة موسو بمركز بني عبيد، ومسجد المهدي بقرية المحمودية بمركز دكرنس، ومسجد عزبة مختار بقرية منشية عزت بمركز السنبلاوين، ومسجد المنتزه بعزبة المنتزه بمركز دكرنس.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة الإسكندرية تم افتتاح مسجد التقوى بطومسون بالمنتزه، وفي محافظة أسيوط تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمركز أبنوب، وفي محافظة قنا تم افتتاح مسجد نجع غلاب بقرية المقربية بمركز قوص.

افتتاح 668 مسجدا

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 668 مسجدًا، منها 533 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و135 مسجدًا صيانة وتطوير.