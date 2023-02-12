السيسي: منتدى شرق المتوسط سيخفف حدّة أزمة الغاز في أوروبا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ منتدى غاز شرق المتوسط، وجهود الشركات البحثية، ستكون عنصرا حاسما لتخفيف آثار أزمة الغاز في أوروبا خلال المرحلة المقبلة، قائلا إنّ زيادة الاكتشافات في مصر أو لبنان أو إسرائيل، يعني تقليل حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، أنّ الشركات الكبيرة العاملة في مجال البحث عن الغاز تأثرت كثيرا خلال السنوات الماضية، ما أثر بدوره على حجم ضخّ الاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية، وبالتالي حجم المعروض، ومع وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الطاقة.