وزير البترول يشكر السيسي على رعايته «إيجبس 2023»: بصمة مميزة لنجاح المؤتمر

وجّه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته مؤتمر ومعرض «إيجبس 2023»، مؤكدا أنّ حضوره بصمة مميزة لنجاح المؤتمر، فضلا عن دعمه المستمر لقطاع البترول.

وقال الملا، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2023»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المؤتمر أصبح في فترة وجيزة قبلة لكل مهتم بصناعة الغاز والبترول، وأحد أكثر المنصات أهمية على خريطة الطاقة الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنّ نسخة هذا العام تأتي بعنوان «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. دعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام».

وتابع وزير البترول، أنّ «إيجبس 2023» تأتي في توقيت بالغ الأهمية، توالت فيه على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة التي طالت تحدياتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن تلك التحديات، مضيفا: «سعيا لتخفيف وطأة التحديات وتحويلها إلى فرص داعمة للاقتصاد، عمل القطاع على استغلال المقومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها».