مسؤول تسويق شركة بمجال الحفر البري: مصر أصبحت مركزا عالميا في تصدير الطاقة

أكد المهندس محمد فتحي، مسؤول التسويق وتطوير الأعمال بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الحفر البري والبحري، أهمية مؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» لما له من انعكاسات إيجابية في نسخته السادسة، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر شهد مشاركة العديد من الدول وأيضًا صناع الطاقة العالمية.

وتابع بأنّ مصر أصبحت مركزًا إقليميًا في مجال الطاقة، ما يضفي أهمية للدول الأفريقية، كما أنّها أصبحت مركزًا إقليميًا عالميًا في تصدير الطاقة، ويزيد هذا من الثقة العالمية في الشركات الأفريقية وأهمها مصر.

وأشار إلى أنّ القطاع الخاص أحد القطاعات العاملة في مجال الحفر البري والبحري، مما أدى إلى الإنتاج المبكر، إلى جانب التمكن من استخراج الزيت الخام وتجهيزه.

وتابع بأنه تم استخدام شركات القطاع الخاص في تطوير الأعمال من خلال المشاركات والاحتكاك المباشر مع الشركات العالمية وصناع الطاقة.

واستطرد: «كان يتم الاعتماد بشكل كبير على الشركات الأجنبية في مجال الحفر البري والبحري، ولكن مع وجود شركتنا خلال الفترة الأخيرة أدى ذلك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر باستخدام أجهزة الحفر البرية والبحرية، وأصبحت شركتنا الأكبر على مستوى العالم في مجال الحفر البحري من نوعية (الجاكوب)».