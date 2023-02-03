تراجع أسعار النفط عالميا وخام غرب تكساس يسجل 76دولارا للبرميل

احتفظت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأقل من 76 دولارًا للبرميل، اليوم، وتتجه إلى انخفاض أسبوعي ثانٍ وسط عدم اليقين المستمر بشأن تعافي الطلب في الصين ومع استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية.

أكبر اقتصاد في آسيا سوف ينتعش هذا العام

ووفقا لما اعنه موقع «تريندينج إيكونومي»، بدأ التعزيز للسلع من إعادة فتح الصين في التلاشي حيث لا يزال توقيت ودرجة الانتعاش الاقتصادي للبلاد غير مؤكد إلى حد كبير، على الرغم من أن المحللين واثقون من أن أكبر اقتصاد في آسيا سوف ينتعش هذا العام، كما أظهرت أحدث البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع السادس وتوسعت أكثر بكثير من المتوقع.

تباطؤ اقتصادي عالمي

علاوة على ذلك، تسببت صادرات الخام الروسية القوية وسط طلب قوي من آسيا، ومخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي عالمي في الحالة الهبوطية للنفط، وفي الوقت نفسه أوصت لجنة أوبك + بالحفاظ على إنتاج النفط الخام مستقرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين والعقوبات الأخيرة على الإمدادات الروسية.

قطاع الخدمات الروسي يواصل الانكماش

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global Russia Services إلى 48.7 في يناير 2023 من 45.9 في ديسمبر 2022، وأشارت القراءة إلى الشهر الرابع على التوالي من الانكماش في القطاع، وسط تقارير عن ضعف طلب العملاء وفقدان العملاء بعد انخفاض القوة الشرائية.

ومع ذلك، تباطأ معدل الانكماش وكان الأضعف في سلسلة التراجع الحالية التي استمرت أربعة أشهر، واستمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض، حيث كان معدل الانخفاض في أعمال التصدير الجديدة قويًا وأسرع من متوسط السلسلة طويلة المدى. في غضون ذلك، وكان معدل تسريح الوظائف هامشيًا، وهو الأبطأ منذ سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد التسعير، تسارع تضخم تكلفة المدخلات إلى الأسرع منذ أغسطس، بسبب ارتفاع أسعار فواتير الخدمات والموردين والأجور.