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«المركزي»: النفط يتراجع 1.11% مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

كتب:

وليد عبد السلام
04:57 م | الخميس 02 فبراير 2023
أسعار النفط

أسعار النفط

قال البنك المركزي، إن أسعار النفط انخفضت بنسبة 1.11%، لتصل إلى 86.66 دولارًا للبرميل.

تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

وأضاف المركزي، في تقرير التعليق على الأسواق العالمية، أن هذا تراجع أسعار النفط، جاء على خلفية تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تراكم في مخزونات الخام الأمريكية

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، تراكمًا آخر في مخزونات الخام الأمريكية، بزيادة قدرها 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كان الفيدرالي الأمريكي، قرر رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%، في أول اجتماع له خلال هذا العام، وسط محاولات للسيطرة على التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

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بقلم وليد عبد السلام