«التنسيقية» تشارك في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية

تحت شعار «تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومصر»، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية.

التنسيقية تشارك في المؤتمر السنوي للمجلس المصري

وبدأ السفير محمد العرابي رئيس المجلس، المؤتمر محربًا بالحضور من الدبلوماسيين والنواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما ألقى وزير الخارجية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

وتضمن المؤتمر عدة جلسات حول تداعيات الحرب على تنافس القوى الكبرى في المنطقة والتداعيات على الدول العربية ودول الجوار، انتهاء بالتداعيات علي مصر.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد مقلد، والنائب طارق الخولي - عضوا مجلس النواب، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، وفيولا فهمي، وهدى رؤوف، ويوستينا رامي، وحازم هلال، أعضاء التنسيقية.