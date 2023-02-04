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نائب التنسيقية لـ يوسف الحسيني: توجيه مساهمات الشركات في منتدى شباب العالم للجهود التنموية

كتب:

محمد أيمن سالم
11:50 م | السبت 04 فبراير 2023
النائب أحمد فتحي

النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم يضم الشباب من مختلف أنحاء العالم كل عام، مشيرا إلى أنه شارك في كل النسخ السابقة وتابع الجهود المقدمة من الدولة المصرية، لافتا إلى أنه خلال نسخة هذا العام سيتم توجيه مساهمات الشركات الراعية للجهود التنموية.

 

المسؤولية المجتمعية

وأوضح فتحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن جميع نسخ منتدى شباب العالم كانت تشارك فيها الشركات من خلال إدارات المسؤولية المجتمعية والتسويق، وتشارك الشركات برعاية المؤتمر وخاصة في الموضوعات المتميزة مثل ريادة الأعمال.

جلسات الحوار الوطني تناقش مشكلات رواد الأعمال

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن توجيه دعم المؤتمر لتنفيذ تدريبات على أرض الواقع سيكون له مردود كبير، لافتا إلى أن المنتدى وقع تعاون مع العديد من الجهات والهيئات، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني ستناقش مشكلات رواد الأعمال أيضا.

 

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