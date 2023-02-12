كل ما تريد معرفته عن مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023

اُفتتحت الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»، صباح اليوم، والذي يُعد أبرز أحداث المنطقة؛ شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، والذي شرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب حضور دولي كبير للوزراء، ورؤساء كبرى الشركات العالمية للطاقة ومسؤولين بقطاع الطاقة إقليميين ودوليين، مثل مفوضي الاتحاد الأوروبي والأفريقي ومنظمة «أوبك».

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قص شريط افتتاح معرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»، فيما ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة بالمؤتمر أمام نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات، ووفود رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي، وروؤساء منظمات الطاقة.

أهداف مؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»

ويستهدف مؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»، بحث قضايا دعم تقدم قطاع البترول والغاز، وزيادة الشراكات والبحث عن أفضل الحلول للنهوض بمستقبل «الطاقة»، خلال المرحلة المقبلة.

مؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»

وتستمر فعاليات الدورة الحالية لـ مؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»، خلال الفترة من 12 وحتى 15 فبراير الجاري، تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة»، والذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.