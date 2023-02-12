أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1715 جنيها

سجل سعر أوقية الذهب 1867 دولارًا، مع بدء تعاملات البورصات العالمية للمعدن الأصفر، فيما حافظت أسعار الذهب اليوم في مصر على استقرارها، إذ بلغ عيار 21 نحو 1715 جنيهًا، خلال عمليات الشراء في محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، أن أسعار الذهب اليوم في مصر، لم تتغير إلا بشكل طفيف عن أسعارها نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 مبلغ 1715 جنيهًا، مع العلم أنّ الأسعار المعلنة لا تتضمن قيمة المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم دون الدمغة والضريبة والمصنعية، كما يلي.

- الذهب عيار 21 للبيع 1705 جنيهات، و1715 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 18 بـ1461 جنيهًا للبيع، و1470 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 14 للبيع 1137 جنيهًا، و1143 جنيهًا للشراء.

- الذهب من عيار 12 بلغ سعر البيع اليوم 974 جنيهًا، وللشراء 980 جنيهًا.

- الذهب عيار 22 سجل سعر 1786 جنيهًا للبيع، و1797 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل سعر 1949 جنيهًا للبيع و1960 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

13 ألفًا و640 جنيهًا هو سعر الجنيه الذهب اليوم، خلال عمليات البيع، في حين سجل 13 ألفًا و720 جنيهًا لعمليات الشراء.