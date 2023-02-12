تفاصيل مقتل عامل على يد نجله في مصر القديمة.. وقانوني يوضح العقوبة

«والدي كان بيتكلم معايا عشان أبطل مخدرات، واتخانقنا، ضربته بسكين المطبخ والشرطة قبضت عليا» بتلك الكلمات اعترف المتهم «عادل» 30 سنة، بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق في جلسة تحقيق استمرت 6 ساعات رصد فيها المتهم كواليس جريمته وكيف أنهى حياة والده داخل منزلهم حتى ألقى رجال الشرطة القبض عليه.

تحقيقات النيابة

وبعد انتهاء التحقيقات أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي الجلسة التالية جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة.

وداخل مسرح الجريمة بإحدى المنازل القديمة بمنطقة مصر القديمة، اصطحبت جهات التحقيق المتهم لتمثيل جريمته أمام جهات التحقيق ويروي كيف أنهى حياة والدة بالطعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ليهرب إلى محافظة الفيوم حتى يتمّ ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حزن داخل الحارة القديمة

وفي الحارة القديمة التي شهدت الواقعة، حزن لا يتوقف، فأهالي المنطقة لم يتوقفوا عن ترديد سيرة المجني عليه الطيبة، وقد سيطرت عليهم الصدمة حينما علموا أن المتهم هو نجل الضحية.

قانوني يوضح العقوبة

أوضح حسن شومان المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لقانون العقوبات «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».