الجنايات تستكمل محاكمة 9 متهمين في خلية «ولاية السودان الإرهابية»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «ولاية السودان الإرهابية».

تأجيل للمرافعة

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين، 13 فبراير للمرافعة، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وأمانة سر محمود شلبي.

قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية المقيدة برقم 19812 لسنه 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2019 حتى 2022/6/19 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين منعوا مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وكان هدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، ورجال القوات المُسلحة.