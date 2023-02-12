عاجل.. مشروع قانون برلماني لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة 14 مشروع قانون مقدمة من الحكومة و11 مشروع قانون مقدمة من النواب، عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

وشملت مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

2) مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان

3) مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف

4) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الصحية.

5) مشروع قـانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» الصناعة الموحد. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

6) مشروع قـانون مقدم من النائبة رحاب موسى و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

قانون نقابة الخطاطين

7) مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو يونس و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون نقابة الخطاطين.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية

8) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشؤون الدستورية والتشريعية ، الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية

9) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد الحسيني و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

10) مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

11) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأحيلت جميعها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية»

وتضمنت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية «ج.م.ع».

2) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول انترناشيونال اس -ايه للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس «ج.م.ع».

3) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية «ج.م.ع».

4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس «ج.م.ع».

5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجى هولدنجز II، وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية «ج.م.ع».

6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة اينا إندستريا نافتا دي. دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية «ج.م.ع».

7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية «ج.م.ع».

8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».

9) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».

10) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول

11) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».

12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».

13) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع». «أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية».

14) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. «أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية»