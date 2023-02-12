أصناف وأسعار الياميش في معارض «أهلا رمضان» بالشرقية.. تبدأ من 15 جنيها

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، فيما تتجهز معارض «أهلا رمضان» بمحافظات الجمهورية بطرح وعرض السلع الغذائية الخاصة بالشهر الكريم، كما تتزين منافذ البيع بيامش رمضان بأسعار مخفضة، وهو ما يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أصناف وأسعار ياميش رمضان بمعارض أهلا رمضان بالشرقية، والتي تبدأ من 15 جنيها لبعض الأصناف، فيما تشهد أسعار السلع الغذائية تخفيضات تصل لـ30%، حسبما أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وقت افتتاح معارض «أهلا رمضان».

أسعار ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان

وجاءت أسعار ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان بالشرقية كالتالي:

سعر كيلو جوز الهند خشن 95 جنيها

سعر كيلو جوز الهند ناعم 80 جنيها

سعر كيلو زبيب درجة أولى 100 جنيه

سعر كيلو زبيب درجة ثانية 60 جنيها

سعر كيلو زبيب مصري 50 جنيها

سعر عبوة تمر هندي 400 جرام 15 جنيها

سعر قمر الدين سوري 400 جم 45 جنيها

سعر لفة تين مجفف 400 جرام 45 جنيها

سعر كيلو بلح 30 جنيها

سعر كيلو بلح ناشف «فُطرة» بين 15 و25 جنيها

سعر كيلو بلح سيدي 35 جنيها

سعر كيلو عرقسوس 75 جنيها

سعر كيلو سوداني بلدي بقشره 48 جنيها

عبوة بلح زنة 900 جرام 25 جنيها

إقبال كبير من المواطنين على ياميش رمضان

وقال سلامة عبد الله، بائع ياميش في معرض أهلا رمضان بالشرقية، لـ«الوطن»، إنه تم طرح ياميش رمضان في المعرض استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، لافتا إلى طرح كميات وأصناف تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدا على أن المكان المخصص للياميش يشهد إقبالا ملحوظا من الزبائن ورواجا في حركة البيع والشراء.