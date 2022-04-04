أسعار أهلا رمضان في السويس «على قد الإيد».. الياميش بـ10 جنيهات والتوابل بـ5

شهدت محافظة السويس نشاطا ملحوظا وإقبالاً من أهالي المحافظة على معرض أهلاً رمضان، نظرا لإجراء عدد من التجار تخفيضات يومية على مختلف البضائع، سواء كانت غذائية أو غير غذائية.

تخفيضات وعروض يومية على المعلبات والسكر والأرز

يشهد معرض أهلاً رمضان بمحافظة السويس المقام بأرض المعارض على الكورنيش الجديد في أول شارع طريق بور توفيق، تخفيضات يومية خاصة على الأرز والسكر والتوابل والبقوليات، وأكد العديد من المشاركين في المعرض من التجار أن التخفيضات في السلع ليس ثابتا، فمنها ما يشهد تخفيضات يومية، أي أن السلعة قد يقل سعرها عن اليوم السابق، فضلاً عن العروض اليومية خاصة المعلبات بكافة أنواعها، وفيها يتم تجميع عددا من العبوات في عرض واحد يقل في معظم الأحيان إلى سعر الجملة في الأسواق.

أسعار على قد الأيد في التوابل والمكسرات

فيما يجري عرض بعض السلع مثل التوابل والمكسرات بمختلف أنواعها والطحينة وزيت الزيتون، في عبوات صغيرة تكفي لغرض استخدام قصير المدى، حيث توجد عبوات ربع كيلو، و1/8 كيلو، وكذلك لمكسرات وياميش رمضان، توجد عبوات متوفرة تبدأ من 10 جنيهات فى بعض الأنواع، والبعض الآخر يبدأ من 15 أو 20 جنيها، وكذلك توجد عبوات من التوابل تبدأ من 5 جنيهات، وتزداد حسب طلب المشترى.