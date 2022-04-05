أسعار الياميش والمكسرات في معارض أهلا رمضان.. أقل 30% عن الأسواق

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ معارض أهلا رمضان، تطرح الياميش طوال الشهر الفضيل، بسعر مخفض للمواطنين، مقارنة بأسعاره في القطاع الخاص.

أسعار المكسرات في معارض أهلا رمضان

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان، وهي كما يلي:

- مكس مكسرات محمص بلغ 175 جنيهًا للكيلو.

- كاجو مملح 210 جنيهات للكيلو.

- فسدق مملح جامبو 210 جنيهات للكيلو.

- لوز محمص 140 جنيها للكيلو.

- عين جمل أمريكي 160 جنيها للكيلو.

- بندق قلب 125 جنيها للكيلو.

- الزبيب الأسود بـ40 جنيها للكيلو.

- المشمشية الجامبو 175 جنيها للكيلو.

- القراصيا الوسط 100 جنيه للكيلو.

أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان

- التمر الهندي البلدي متوسط 35 جنيهًا للكيلو.

- الخروب الناعم 18 جنيها.

- الخروب المجروش 16 جنيها.

وأشار المنوفي، إلى أنّ مصر تستورد ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والصين وأمريكا الشمالية، وبعض الأصناف منتجة محليا، موضحا أنّ الأسعار في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان منخفضة بنسب تتراوح بين 20 و35% مقارنة بالسعر الحر، حيث يتراوح سعر التمر من 12 إلى 28 جنيها للتمر النصف جاف، وسعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام بين 12 إلى 35 جنيها وفقا للنوع، ويباع التمر هندي زنة 300 جرام بسعر 25 جنيها، والعرق سوس 200 جرام بسعر 30 جنيها.

وبالنسبة لأسعار المكسرات، يصل سعر الفسدق الإيراني حصى إلى 65 جنيها زنة 250 جراما، وبندق قلب بسعر 40 جنيها زنة 250 جراما، وعين جمل 250 جراما بسعر 50 جنيها، ولوز قلب أمريكي 250 جراما بسعر 45 جنيها، وكيس لوز بقشره زنة 500 جرام بسعر 50 جنيها، وكيس عين جمل بقشره 500 جرام بسعر 50 جنيها، وجوز الهند نصف دسم بسعر 30 جنيها زنة 500 جرام، ويتراوح سعر الزبيب من 19 جنيها لوزن 200 جرام، والزبيب المصري زنة 500 جرام بسعر 32.5 جنيها، والإيراني بسعر 90 جنيها للكيلو.