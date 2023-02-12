الرئيس الفلسطيني محمود عباس: القدس تحتاج لأمتها العربية والإسلامية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنّ القدس بحاجة إلى أمتها العربية والإسلامية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سنتجه إلى الأمم المتحدة، لمناقشة قضيتنا العادلة، متابعا: «فلسطين تحتفظ بحقها وستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية لحماية حقوق شعبها، وسنلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لأننا كل يوم نشهد أكثر من جريمة».

وأضاف عباس، خلال كلمته في مؤتمر دعم فلسطين، المنعقد في جامعة الدول العربية، أنّ الأمم المتحدة أخذت أكثر من 1000 قرار بين الجمعية العامة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان وعصبة الأمم، ولم ينفذ منها قرارا واحدا، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإصدار قرار يؤكد حماية حل الدولتين.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنّ الحكومات الإسرائيلية كلها متطرفة، لكنّ الحالية لم يسبق لها مثيل»، مشيدا بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة «قدسنا» برعاية الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثاني، وعدة صناديق مثل صندوق تمكين القدس، الذي حجز تمويلا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، وتنوي رفعها إلى 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل المشاريع في القدس.

ودعا عباس، المجتمع الدولي، إلى تعزيز هذه المبادرة المهمة لدعم أهل فلسطين، مختتمًا كلمته قائلا: «القدس في العيون وستبقى في العيون».