المجلس الوطني الفلسطيني: هدم المنازل في القدس جريمة حرب

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، إنَّ مجزرة هدم المنازل التي تقوم بها حكومة الاحتلال في مدينة القدس تحديدًا في حي جبل المكبر، «جريمة حرب» جديدة، تجمع ما بين التهجير القسري، والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحق الإنسانية.

مطالبة بالتحرك الفوري لوقف جرائم التطهير العرقي

وطالب «فتوح»، في بيان صحفي، المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لوقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

التصعيد ضد الشعب الفلسطيني

وأكّد أنَّ سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الأممية التي تحافظ على مدينة القدس، ومعالمها الدينية والتاريخية.

إسرائيل دولة قائمة بالاحتلال

وأشار فتوح إلى أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على القتل، والجريمة، والتهجير، تكشف لنا كل يوم عن وجهها العنصري اللاإنساني، والفاشي، والبشع.