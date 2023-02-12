كيفية التصالح على العداد الكودي في المباني المخالفة؟.. «الكهرباء» توضح

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن الإجراءات الخاصة بالتصالح على العداد الكودي في المباني المخالفة للمواطنين الذين قاموا بتركيب عداد كودي في وحداتهم السكنية في مبني مخالف وتم التصالح، حتى يتم تقنين الوضع بتحويل العداد إلى عداد قانوني يحمل اسم المشترك.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن أول خطوة لتقنين وضع العداد الكودي للمبنى المخالف وتحويله لعداد قانوني، بعد إنهاء إجراءات تصالح المشترك مع الحي التابع له، هي تقديم جواب التصالح مع المحليات، وفقًا لقانون مخالفات البناء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

كما يشمل الجواب المقدم صورة من البطاقة الشخصية، والعقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى، وصورة من عقد ملكية الوحدة، وتقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني بعد إنهاء إجراءات التصالح.

تحويل العداد الكودي لقانونى لا يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية

وأشار المصدر، إلى أن تحويل العداد الكودي لقانوني لا يتطلب أي مصاريف مالية إضافية، ولا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع، مؤكدًا أن العداد الكودي يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، موضحًا أنه عداد مؤقت ويتم التقديم علي تركيبة من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر «منصة خدمات المواطنين».

5 إجراءات لتركيب العداد الكودي

ولفت، إلى 5 إجراءات يقوم بها المشترك عند رغبته في التقدم لتركيب العداد الكودي، تبدأ من الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن خلال المنصة يقوم باختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي واستكمال البيانات المطلوبة، والتأكد من صحة البيانات وبعدها يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وآخرها إرسال الطلب.

المدة الزمنية لتركيب العداد الكودي

وأضاف أن لمدة الزمنية لتنفيذ المقايسة والتوصيل تتم خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، لافتا إلى أنه في حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض تقديم الطلب «يوم واحد» عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم تنفيذ المقايسة وتركيب العداد خلال 8 أيام بعد سداد المقايسة، واستخراج تصاريح الحفر، أي إجمالي الفترة 16 يومًا.