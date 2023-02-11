متحدث الوزراء: أسعار الكهرباء لن تتحرك كل 3 أشهر مثل الوقود

نفى السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تحديد أو تحريك أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر، قائلا إن آلية التسعير لها ظروفها الخاصة، وتخص الوقود فقط، وهي إحدى مخرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبرنامج الصندوق، وهي مناسبة لترشيد الدعم الحكومي للوقود، وتنطبق على الوقود فقط، ولا يطبق هذا على الكهرباء.

أسعار الكهرباء ثابتة منذ عامين

أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء منذ عامين، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، ولم يتم إجراء أي نقاش حولها، وتختلف تماما عن آلية التسعير التلقائي للوقود، وسيكون التحريك بداية من 1 يوليو المقبل، والدولة دائما تعمل على دعم المواطن.

جدول لرئيس الوزراء

ولفت أن جدول رئيس مجلس الوزراء يشمل عدة اجتماعات تستهدف القطاع الخاص للتعرف على الطلبات الخاصة بهم ثم العمل على حل العقبات جميعها التي تواجههم، موضحا أن جولات رئيس الوزراء اليوم السبت شملت الشق الصناعي.