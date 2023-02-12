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كيفية قراءة عداد الكهرباء بطريقة صحيحة.. مهما كان النوع

كتب:

سلامة عامر
05:14 ص | الأحد 12 فبراير 2023
عداد كهربا مسبوق الدفع - صورة أرشيفية

عداد كهربا مسبوق الدفع - صورة أرشيفية

كشف قسم القراءات  بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير  بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور علة الصفحة الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو الكهرباء أصحاب عدادات الكهرباء «التقليدي - الرقمي - مسبوق الدفع» لكيفية قراءة العداد بطريقة صحيحة حتي يتمكن المشترك من دفع قيمة استهلاك فاتورة استهلاكه الحقيقية دون أخطاء.

خطوات قراءة العداد التقليدي

وحدد قسم القراءات 3 خطوات يجب ان يقوم بها المشترك لكيفية قراءة العداد التقليدي «الكهروميكانيكي»:

- قف مباشرة أمام العداد

- اقرأ الأرقام من اليسار إلى اليمين

- تجاهل أي رقم باللون الأحمر أو بعد الفاصلة العشرية

خطوات قراءة العداد الرقمي

- قف مباشرة أمام العداد

- تأكد من ظهور الرمز التالي في شاشة العداد (KWh ) وفي حال لم يظهر ذلك ما عليك إلا الانتظار قليلاً حتى يظهر الرمز.

- لا تضغط على أي زر.

- اقرأ الأرقام من اليسار إلى اليمين

- تجاهل الأرقام العشرية إن وجدت

كيفية قراءة شاشات العداد الكارت مسبوق الدفع

يقوم العداد مسبوق الدفع بالتنقل التلقائي بين الشاشات الأربعة الأولى المهمة وهي:

*الشاشة الأولى: الكمية المتبقية.

* الشاشة الثانية: الرصيد بالجنيه المتبقي.

* الشاشة الثالثة: عدد الأيام المتبقية للاستهلاك.

* الشاشة الرابعة: الكمية المستهلكة.

التنقل بين الشاشات باستخدام الزر الظاهر على العداد

العداد في حال قام المشترك بالتنقل بين الشاشات بلستخدام الزر الظاهر على العداد سيظهر للمشترك وجود 25 شاشة على العداد لاستخدامات الصيانة وفي حال ترك العداد لفترة بسيطة سيقوم العداد بالرجوع إلى الشاشة الأولى تلقائياً بعد فترة بسيطة والتنقل التلقائي بين الأربعة شاشات الأولى.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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