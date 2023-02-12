خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2023.. «خطوات سهلة»

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2023، أحد أبرز الخدمات التي تتيحها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، بمختلف قطاعاتها من أجل التيسير على الجمهور، ودفع المستحقات المقررة عليهم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2023:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من هـــــــــــــنــــــــــا.

2- اختيار كلمة الخدمات والضغط عليها.

3- اختيار القطاع أو المحافظة التابع لها المشترك، ثم إدخال قراءة العداد.

4- اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

5- إدخال البيانات الخاصة بالمشترك، من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2023 وتتضمن: الاسم بالكامل، المحافظة التابع لها المشترك، الرقم القومي المكون من 14 رقما، رقم العداد المكون من 10 أرقام.

6- الضغط على كلمة إظهار الفاتورة سوف تظهر آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

7- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.