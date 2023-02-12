تأجيل محاكمة فلاح بتهمة قتل صديقه بالفيوم لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، محاكمة «محمود.ع.ع»، محبوس، 64 سنة، فلاح ومقيم قرية مطرطارس، بتهمة قتل صديقه «عشري.خ.خ.ع»، خفير نظامي، بسبب خلاف بينهما على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك في القضية رقم 9928 جنح قسم أول الفيوم المقيدة برقم 1131 لسنة 2023 كلي الفيوم، وذلك لسماع شهادة الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني وماركو سمير وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

العثور على جثة ببدروم عقار

تعود تفاصيل الواقعة إلى 9 مايو 2022، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد تمكن حارس عقار من العثور على جثة خفير نظامي متوفى وفي حالة تحلل في بدروم عقار تحت الإنشاء بمنطقة عزبة جبيلي، وذلك بعد انتشار رائحة كريهة.

الخفير مبلغ باختفائه

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة «عشري.خ.خ.ع»، 58 سنة، خفير نظامي بمركز شرطة الفيوم، ومقيم قرية دمو البلد مركز شرطة الفيوم، وأنّه مبلغ باختفائه بعد ذهابه لزيارة لنجل عمومته بمحافظة الجيزة قرية زاوية أبو مسلم مركز الجيزة مديرية أمن الجيزة، وعدم عودته للمنزل.

قتله صديقه بسبب الرذيلة

وتبينّ من التحريات أنّ المجني عليه عاد إلى الفيوم 7 مايو، وتقابل مع صديقه المتهم «محمود.ع»، وذهبا إلى العقار السكني محل الواقعة، وطلب المجني عليه من المتهم السماح له بممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات اللاتي يستقطبهن المذكور، وأبلغه بأنه لا يوجد معه أي مبالغ نقدية حاليًا فرفض المتهم، وطلب منه إحضار مبلغ مالي، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالإيدي، فدفع المتهم المجني عليه بيديه لإسقاطه في المنور، ولكنه جذب المتهم من ملابسه وأسقطه معه في بدروم العقار، وأصيب المتهم بكسور بقدميه ولكنه فر هاربًا تاركًا الجثة.

النيابة وجهت للمتهم تهمة القتل

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل صديقه المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه بالضرب ثم دفعه بيديه قاصدًا إسقاطه بداخل مكان عميق بدروم، منور، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على الفور على النحو المبين بالتحقيقات.

ضبط المتهم واعترافه

وجرى ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وصحة ما توصلت إليه التحريات، وإحالته لمحكمة الجنايات لتتولى محاكمته، كما تم انتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، حيث يجرى محاكمته من خلال عدة جلسات، بينما تم تأجيل جلسة اليوم لسماع شهادة الشهود.