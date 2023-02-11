صداقة «محمد» و«جمال» انتهت بجريمة قتل في الشرابية.. خلافات الجيرة السبب

الصداقة جمعت بين الشابين «محمد» و«جمال» قرابة 12 سنة لكن سرعان ما انتهت بجريمة قتل محزنة راح ضحيتها أحدهما إثر مشاجرة جمعتهما في الشرابية بالقاهرة، وتمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته أعترف بتفاصيل الواقعة لوجود خلافات جيرة منذ قرابة شهرين وخلال جلسة عتاب أمس الأول تلقى «محمد» طعنة من صديقه فمات على إثرها.

طعنة في القلب

وقف «جمال» البالغ من العمر 38 سنة أمام النيابة العامة في جلسة تحقيق صباح اليوم، وشرح تفاصيل جريمته بقوله إنه على خلاف مع صديقه منذ 60 يومًا بسبب خلافات جيرة وأن المجني عليه كان يذكره بشكل سيئ أمام الجيران زاعمًا أنه يتاجر في المخدرات وعندما ذهب لمعاتبته وطالبه بالتوقف عن تلك الشائعات حدثت بينهما مشاجرة فلم يتمالك خلالها نفسه فأمسك بالسكين وطعن بها صاحبه فاستقرت في قلبه.

حبس المتهم بقتل صديقه في الشرابية

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم بقتل صديقه في الشرابية هرب من مسرح الجريمة عقب تنفيذها قبل وصول الشرطة وأن أجهزة الأمن نجحت في القبض عليه في غضون ساعات وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة «سكين» وتم التحفظ عليه وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا للمتهم بقتل نجل جاره، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».