أسماء 8 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالغردقة.. 3 حالتهم خطرة

انقلبت سيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 3 حالتهم خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفيي الغردقة العام وسفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق «الغردقة- سفاجا»

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الغردقة- سفاجا»، وتحديدًا في منطقة «أبو سوما» جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والذي دفع بـ8 سيارات لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفيي سفاجا المركزي والغردقة العام.

أسماء المصابين في حادث الغردقة

وأفاد مصدر طبي بمديرية صحة البحر الأحمر، بأن المصابين 8 أشخاص، هم محمد موسى، من محافظة البحر الأحمر، وسعيد أحمد، من محافظة الغربية، ومن محافظة سوهاج كل من علي عبد العال، وحسين السيد، وإيهاب خالد، ويسري عبد العال، وأحمد جابر، ومحمد أحمد، وجميعهم من محافظة سوهاج، والإصابات عبارة عن كدمات وسحجات وكسور.

3 مصابين في العناية المركزة

وأكد المصدر الطبي لـ«الوطن»، أن المصابين حالتهم مستقرة باستثناء 3 منهم في العناية المركزة، حالتان منهم بمستشفى الغردقة العام، وحالة ترقد بعناية مستشفى سفاجا المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.