محافظ أسيوط يلتقي وفد وزارة الصحة لمناقشة إطلاق مشروع «أسرة»

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وذلك لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع «أسرة» بالمحافظة، والذي يهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة، وذلك من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور محمد أبو نار، مدير مكتب بشركة باثفايندر في مصر، والدكتور محمد ماجد، بشركة باثفايندر المنفذة للمشروع، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سمية عنتر، منسق المشروع بالمحافظة، والدكتورة سحر السنباطي والدكتورة أمل متولي مسئولي المشروع بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، والدكتورة هبة الجلالي، مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي ومدير مشروع 2 كفاية، وجيهان حفني، مدير إدارة الأسر المنتجة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروع أسرة

وخلال اللقاء تم التعريف بمشروع «أسرة» ومراحل تنفيذه بمحافظة أسيوط ضمن 10 محافظات سيتم تنفيذ البرنامج بها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنفيذ مشروع «أسرة» في 55 وحدة صحية بقرى ومراكز المحافظة، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 15 وحدة صحية بإدارة أبوتيج، و29 وحدة صحية بمركز أبوتيج، بالإضافة إلى وحدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية وعددها 11 وحدة صحية يتم تنفيذها في باقي إدارت المحافظة.

ولفت إلى البدء في اتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة التنسيقية لمشروع أسرة بالمحافظة ومجموعة عمل البرنامج بالمحافظة طوال مدة تنفيذ المشروع، والتي تستمر حتى 3 سنوات على 4 مراحل، مشيرًا إلى خطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية على جهود وخطط التنمية المستدامة والتي يجري تنفيذها برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

الزيادة السكانية

كما دعا محافظ أسيوط كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أهمية مشروع «أسرة» والذي سيتم تنفيذه بالشراكة والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة الزراعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع برنامج الأسرة المصرية والتركيز في جميع مراحل البرنامج على تأهيل وتجهيز الشركاء المحليين لتكرار التدخلات الرئيسية الناجحة في البرنامج وتوسيع نطاقها الجغرافي.

زيادة الإقبال التطوعي

واستعرض الدكتور حسام عباس محاور المشروع الرئيسية والتي تتمثل في العمل على زيادة الإقبال الطوعي للمرأة والرجل على خدمات وسائل تنظيم الأسرة في مختلف القطاعات الحكومي والخاص والأهلي، ومع الاستمرارية وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خبرات أفضل للوصول لحياة صحية وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية.

ولفت إلى أن برنامج «أسرة» يتبنى منهجيات حديثه في التنفيذ تتضمن التغير الاجتماعي والسلوكي والتعاون والتعلم والتكيف مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات وكذا مجابهة التغيرات المناخية.

تمكين المراة اقتصاديا

ووجه الدكتور محمد ماجد الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ مشروع «أسرة» بالمحافظة، وتسهيل الإجراءات التنسيقية لتشكيل لجان العمل، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف 55 وحدة صحية على مستوى قرى المحافظة بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه.

ويستمر العمل بالمشروع على مدار 3 سنوات من خلال 4 مراحل سيتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها تدريب 55 طبيبا و110 من هيئة التمريض و110 من الرائدات الريفيات و65 فردا من هيئة الإشراف، و28 طبيبا بالقطاع الخاص و55 صيدلي ومساعد، فضلاً عن استهداف أكثر من 190 ألف سيدة في سن الإنجاب من خلال 4 مراحل للعمل، تستهدف الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا والأنشطة الاقتصادية المختلفة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والحد منها وتحسين الصحة الإنجابية استكمالًا لدور الدولة وجهودها في تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بالخصائص السكانية وتوظيف التكنولوجيا الرقمية المتكاملة للوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتحسين جودتها.