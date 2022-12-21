محافظ البحر الأحمر: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تجاوزت 100%

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع مدن المحافظة، بنسبة تغطية 101.6%، من الأطفال المستهدفين، وذلك تحت إشراف فرق من وزارة الصحة.

حملة شلل الأطفال تتجاوز 100%

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال استهدفت الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات ، ونجحت في تطعيم 69 ألفًا و428 طفلًا، من خلال 60 فرقة ثابتة ومتحركة.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا مع فرق إشراف الوزارة وفرق إشراف الإدارات الصحية لمناقشة ما حققته الحملة من نسب التغطية ومؤشرات الأداء طوال فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

فرق الإشراف على حملة شلل الأطفال

وأشار في بيان صحفى اليوم، إلى مرور فرق الإشراف على الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضًا المرور على الفرق المتحركة من شقة لشقة في جميع أرجاء المحافظة والتأكد من سير العمل على أكمل وجه.