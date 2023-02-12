حقيقة بيع الملابس أسفل تمثال محمد علي في الإسكندرية.. «المحافظة» توضح 

أصبح تمثال محمد علي، الذي يتوسط ميدان المنشية وسط الإسكندرية، حديث أبناء المدينة الساحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول صورة أسفلها إشغالات غير لائقة لبيع ملابس أسفل التمثال الشهير.

وسادت حالة من الانتقاد لذلك المشهد، وآخرون اتخذوها وسيلة للسخرية، قبل أن تحسم محافظة الإسكندرية الموقف.

صورة تمثال محمد علي المتداولة

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي صورة قديمة لتمثال محمد علي وتحيط به إشغالات غير لائقة بالقيمة التاريخية للتمثال، على أنها تمثل الوضع الحالي له.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أن الصورة المتداولة لمحيط التمثال غير حقيقية، وإنما قديمة منذ سنوات عديدة، بينما الواقع مغاير تماما حاليا.

قيمة تمثال محمد علي

جدير بالذكر أن محافظة الاسكندرية تعمل في الوقت الراهن على تطوير وتجميل الأماكن التاريخية والتراثية، وهو ما جرى بالفعل في ميدان محطة مصر، بينما يجرى وضع خطط لتطوير ميدان المنشية العريق والشهير.

ويعد تمثال محمد على باشا، أحد علامات تلك المنطقة، والذي طالب بتشييده الخديو إسماعيل في إقامته منذ 1865، وبلغت تكلفته حوالى 200 ألف فرانك جرى دفعها إلى صانع التمثال المسيو ألفريد جاكمار، أحد أشهر المثالين الفرنسيين في القرن التاسع عشر.

واقيم التمثال في 19 ديسمبر 1872 وسط ميدان محمد على الذى كان يتجلى فيه كفارس مهيب يمتطى صهوة جواده، وكأن النصر بات طوع بنانه وبدا واثقا من قوته، أما الفرس فقد مثله جاكمار يخطو فى ثقة وزهو، رافعا قدمه اليمنى عن الأرض.