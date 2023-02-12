«الخارجية» تنظم جلسات إحاطة للسفارات الأجنبية بشأن نتائج cop27

نظمت وزارة الخارجية على مدار الأسبوع الجاري، سلسلة من جلسات الإحاطة لجميع السفارات المُعتمدة في القاهرة لعرض أبرز نتائج ومُخرجات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن السفير محمد نصر، مدير إدارة البيـئة والمناخ والتـنمية المستدامة ورئيس الفريق التفاوضي المصري خلال مؤتمر المناخ COP27، شارك في جلسات الإحاطة، وقدم عرضا لأهم نتائج المؤتمر ورؤية وزارة الخارجية لكيفية المضي قدما حتى تسليم الرئاسة إلى الجانب الإماراتي في المؤتمر المقبل COP28.

مشاركة رفيعة من السفراء

وشهدت الجلسات مشاركة رفيعة المستوى من السفراء المُعتمدين في القاهرة وأعضاء السفارات من الدول الإفريقية والعربية والأمريكية والآسيوية والاتحاد الأوروبي ومكتب منظمة الأمم المتحدة في مصر ووكالاتها المُتخصصة.

وهدفت الجلسات إلى إبراز ما حققه المؤتمر من نتائج ملموسة في مُختلف مسارات التفاوض، والتأكيد على أهمية مواصلة تحقيق أهداف «اتفاق باريس»، وأجندة عمل المناخ الدولي، مع استعراض التحديات التي تواجهها الدول النامية بصفة خاصة وعرض الحلول المتمثلة في تعزيز وسائل التنفيذ، سواء كان ذلك من خلال النفاذ إلى تمويل المشروعات أو نقل التكنولوجيا أو بناء القدرات.

دور الرئاسة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية

وتناولت الجلسات دور الرئاسة المصرية في تفعيل برنامج عمل التخفيف لخفض الانبعاثات وتدشين برنامج عمل جديد حول الانتقال العادل في الطاقة يراعي الاعتبارات الاقتصادية والمجتمعية داخل الدول، فضلاً عن نجاح الرئاسة المصرية في إدراج بند معالجة الخسائر والأضرار ضمن أجندة المناخ لأول مرة، وتمرير قرار بإنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

استعراض المبادرات التي نظمتها مصر

واستعرض السفير محمد نصر المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP27، والتي بلغ عددها 14 مبادرة، إضافة إلى مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد GRHF التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو، خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، التي سيتم تفعيلها خلال المرحلة المُقبلة.

تجدر الإشارة إلى مشاركة كل من المستشارة منى البهتيمي رئيس فريق دعم، ورائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين، وأمنية العمراني مبعوث رئيس مؤتمر الأطراف للشباب، في جلسات الإحاطة المختلفة.