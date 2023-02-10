تفاصيل تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التغيرات المناخية بالإسكندرية

كشفت الدكتورة نيفين شلبي مقررة لجنة دراسة ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها على محافظة الإسكندرية، تفاصيل تشكيل اللجنة، موضحةً: «في البداية، بدأ المحافظ في هذه المسألة على أساس أن الإسكندرية من أكثر المحافظات تعرضا للتغيرات المناخية، وهذا الأمر أثير كثيرا في مؤتمر المناخ السابق».

منظومة إنذار مبكر

وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «بدأنا وضع خطة لتشكيل اللجنة حتى تكون بمثابة منظومة إنذار مبكر وتنبؤ بأي تغيرات مناخية والوقوف على الاستعدادات الممكنة للمحافظات، في ظل نوبات الطقس الجامحة».

وتابعت مقررة لجنة دراسة ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها على محافظة الإسكندرية، أن اللجنة مشكلة من خبراء وأساتذة جامعة وعدة جهات متخصصة في التغيرات المناخية، وبالتالي تم البدء في وضع أهدافها، من أجل الوقوف على الاستعدادات المثالية مثل خرائط الطقس والتنبؤ بدرجات الحرارة.

دراسات تفصيلية وخطة قصيرة المدى

وأوضحت: «أعددنا دراسات تفصيلية وخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، وبخاصة أنّ هذه اللجنة تعد نقطة اتصال بين الأبحاث والدراسات والجهات التنفيذية، وبخاصة أن بها أعضاء من جهات تنفيذية، كما أن الأساتذة والخبراء من جامعات ويجرون أبحاثا على البحر المتوسط وما تشهده الإسكندرية من أجل الوصول للخطوات التي يمكن تنفيذها لحماية الإسكندرية».