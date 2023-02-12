Titanic يحقق 2.7 مليون دولار في أول أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم «Titanic» في أول أيام عرضه بالسينمات احتفالا بالذكرى الـ25 على طرحه، إيرادات وصلت لـ 2.7 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية عن يوم الجمعة 10 فبراير، متفوقا على فيلم «80 for Brady» الذي جاء في المركز الثاني بـ1.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ونجح فيلم «Titanic» الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون في أن يكون أول إعادة إصدار لفيلم يصل إلى المرتبة الأولى منذ أكثر من 25 عامًا من عرضه، وذلك منذ إعادة عرض الإصدارات الخاصة بسلسلة «Star Wars» في عام 1997.

ولا يزال الفيلم الذي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت يحافظ على تواجده في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في التاريخ، حيث وصل إجمالي إيراداته لـ 2 مليار و197 مليون دولار.

توقعات بارتفاع إيرادات «Titanic» لـ15 مليون دولار

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع لـ 15 مليون دولار الذي يتزامن مع موعد عيد الحب، بالإضافة إلى طرحه بجودة أعلى بتقنيات «4K» و«3D».

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يعاد طرح الفيلم في السينمات، حيث تم إعادة عرضه للمرة الأولى في 2012 في الذكرى الـ 15 على طرح الفيلم، وحقق وقتها إيرادات بلغت 57 مليون دولار محليا، و292 مليون دولار على مستوى العالم، كما أعيد عرضه في 2017 بمناسبة الذكرى الـ 20 على عرضه، ولكنه لم يحقق سوى 691 ألف دولار فقط.