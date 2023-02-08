14 دور عرض مصرية تحتفل بمرور 25 عاما على فيلم «تيتانيك»

بدأت 14 دور عرض مصرية، استعداداتها لعرض الفيلم الأسطوري تيتانيك، احتفالًا بمرور 25 عامًا على أول عرض له، حيث يتم إعادة إصداره بنسخ جديدة بتقنية 3D و4K بتنسيق أكثر جاذبية من الناحية المرئية، وسيبدأ عرضه بداية من الغد في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعدما طرحت شركة «بارامونت أفيش»، إعلان جديد للفيلم الذي أخرجه جايمس كاميرون وحقق ما يقرب من 2 مليار دولار إيرادات عند عرضه الأول.

وقال المخرج جايمس كاميرون في رسالة لجمهور فيلم تياتنيك: «عندما قمنا بصناعة فيلم تيتانيك منذ 25 عامًا، حاولنا أن نصنع قصة حب خالدة، ومع الاحتفال بالفيلم يعود للسينما مرة أخرى بتقنيات حديثة وبصوت دولبي مميز، حتى لو كنت شاهدت الفيلم من قبل، ستجد أن هذه النسخة تجعلك تشعر بأنك تشاهد الفيلم لأول مرة ولكن بالطريقة التي كان يجب أن تراها على الشاشة الكبيرة وقت العرض الأول».

11 جائزة أوسكار

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعاد فيها عرض الفيلم في قاعات السينما، ففي عام 2012 أعيد إصدار الفيلم الرومانسي للمرة الثانية وحقق 67 مليون دولار في أسبوع الافتتاح، وفي عام 2017 عرض من جديد احتفالا بالذكرى العشرين لعرضه، وفاز الفيلم بـ 11 جائزة أوسكار، كما أنه يحمل الرقم القياسي لأعلى فيلم يحصد أرباحا على مدار سنوات.

أماكن عرض فيلم تيتانيك بالقاهرة

الفيلم يعرض بالقاهرة في سينما جالاكسي المعادي، وصن سيتي VIP، وأيماكس بلازا و أركان VIP، بوينت 90، والزمالك وسيتي ستارز، وجولدن ستارز VIP، كايرو فيستيفال، وVox ملو مصر، وجالاكسي مول العرب، الماسة ومدينتي، كما يعرض في سينما الكروان ببورسعيد.

أحداث الفيلم

الفيلم تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهي أكبر باخرة نقل ركاب في العالم تم بناؤها في ذلك الوقت وفى أول رحلة لها في 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، وبعد أربعة أيام من انطلاقها في 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدي قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام في الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912، وكان على متن الباخرة 2,223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقى 1,517 شخصا حتفهم.

وتناول الفيلم كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطي، وما عمق من جماليات الفيلم قصة الحب التي جمعت بين روز بنت الأثرياء وجاك الذي ينتمي لطبقة فقيرة لكنه فاز بتذكرتين على متن السفينة العملاقة في رحلتها الأولى والأخيرة عام 1912.

شارك في بطولته مع كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو، كل من بيل باكستون وبيلى زان وكاثى بيتس وفرانيسى فيشر وجلوريا ستيورات وبيرنارد هيل وجوناثان هايد وفيكتور جاربر وديفيد وارنر ودانى نيسسا وسوزى أميس وبرنار فوكس وإريك برايدين وجينيتيى جولدشتاين وإيوان ستيوارت وجوناثان فيلبس وغيرهما من النجوم ممن خلدهم الفيلم فى ذاكرة الجمهور.